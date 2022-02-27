Зеленский заявил, что Украина отправила в Международный суд ООН иск против России

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Киев отправил в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии», - написал украинский лидер в Twitter, отметив, что украинская сторона также просит суд немедленно приказать Москву прекратить спецоперацию в незалежной.

Напомним, накануне белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся утром в четверг, 24 февраля, перед началом военной операции России. По его словам, что Путин в разговоре обозначил прекращение геноцида в Донбассе как основную цель спецоперации.

Ранее канцлера Германии Олафа Шольца в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что ведет с Путиным историческую дискуссию о термине «геноцид», отметив, что российский лидер заявляет о том, что «в Донбассе происходит что-то вроде геноцида».