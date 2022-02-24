Лукашенко: Путин назвал целью спецоперации прекращение геноцида в Донбассе

Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с Путиным накануне начала российской спецоперации на Донбассе. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся утром 24 февраля перед началом спецоперации России в Донбассе. Белорусский президент заявил, что Путин в разговоре с ним обозначил прекращение геноцида в Донбассе как основную цель спецоперации.

«Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операция однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко рассказал об этом после экстренного совещания с белорусскими силовиками, которое он собрал 24 февраля.

Белорусский президент также объяснил, почему российские войска не ушли с территории Белоруссии после окончания совместных российско-белорусских учений, которые должны были закончиться 20 февраля. Лукашенко заявил, что это было необходимо из-за усиления украинского военного присутствия на белорусско-украинской границе.

«Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск.] оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», - приводит слова Лукашенко Telegram-канал Пул Первого.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия не готовили «какую-то против Украины войну». Также, по словам Лукашенко, военное руководство Украины было предупреждено о возможности российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов.

Также Лукашенко заявил, что в спецоперации России на Донбассе не участвуют белорусские военные.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.