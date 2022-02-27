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Политика27 февраля 2022 13:10

Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим

Российский президент приказал перевести в особый режим российские силы сдерживания
Мария ПАВЛОВА
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Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим.

Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье 27 февраля приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Такое распоряжение он отдал во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба российских вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле, сообщает ТАСС.

"Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин.

Сообщается, что российский президент отдал такой приказ в связи с недружественными действиями западных стран в отношении РФ в экономической сфере и агрессивной риторикой руководства стран НАТО.

"Коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелигитимные санкции, о которых все знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - заявил Владимир Путин.