Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье 27 февраля приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Такое распоряжение он отдал во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба российских вооруженных сил Валерием Герасимовым в Кремле, сообщает ТАСС.

"Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин.

Сообщается, что российский президент отдал такой приказ в связи с недружественными действиями западных стран в отношении РФ в экономической сфере и агрессивной риторикой руководства стран НАТО.

"Коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелигитимные санкции, о которых все знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - заявил Владимир Путин.