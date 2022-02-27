Путин заявил о нелегитимности санкций и агрессивных высказываниях Запада в адрес РФ

Путин заявил о нелигитимности санкций и агрессивной риторике Запада в адрес России. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес Российской Федерации. Об этом Путин сказал в воскресенье 27 февраля во время встречи в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба Вооруженный Сил РФ Валерием Герасимовым, передает ТАСС.

-Коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелигитимные санкции, о которых все знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, - сказал Путин.

Как ранее сообщалось, Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российсской армии в особый режим.

-Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, - заявил Путин.