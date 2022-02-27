Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на Украине Фото: REUTERS

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на территории Украины. Речь идет об изданиях РБК, «Звезда» и Sputnik. Ранее редакции этих СМИ обратились в Роскомнадзор и сообщили об ограничении администрацией YouTube доступа к русскоязычным каналам на Украине.

- Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, "Звезда" и Sputnik, а также объяснить причины их введения, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Google также запретил скачивание мобильного предложения RT на территории Украины. Компания приняла такое решение по просьбе Киева.

До этого Германия запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране. В комиссии по надзору за СМИ отметили, что у RT DE нет необходимой лицензии, и получать ее канал не спешил.