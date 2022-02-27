Минобороны РФ сообщило, что штурмовики «Правого сектора»* терроризируют мирных жителей в Мариуполе

Официальный представитель Минобороны Конашенков рассказал об использовании украинскими национаистами мирных жителей в качестве "живого щита". Фото: кадр из видео.

Министерство обороны России заявило о фактах использования украинскими националистическими силами мирных жителей города Мариуполь в качестве «живого щита». Об этом в воскресенье 27 февраля рассказал во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Трансляция брифинга доступна здесь.

По словам Конашенкова, такие действия практикуют отряды «Правого сектора»*. Националисты терроризируют местных жителей и прячут тяжелое вооружение в жилых кварталах, рассказал официальный представитель МО.

«В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды «Правого сектора»* терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве «живого щита», - заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны заявил о массовом использовании украинскими ВСУ боеприпасов с фосфором. Такие боеприпасы, по словам Конашенкова, применяются ВСУ в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. В ведомстве отмечают, что используются боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года. Подробности здесь.

*Запрещенная в Российской Федерации организация.