Минобороны России заявило о применении украинскими военными боеприпасов с фосфором

Российское Минобороны заявило об использовании ВСУ начиненных фосфором боеприпасов. Фото: REUTERS

Российской министерство обороны заявляет, что украинские военные начали массовое применение начиненных фосфором боеприпасов. Об этом в воскресенье 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Сообщается, что боеприпасы с фосфором применяются ВСУ в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. В ведомстве отмечают, что используются боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Отмечается, что украинские вооруженные силы используют боеприпасы еще советского производства. Это снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град».

В то же время украинская делегация направляется на переговоры с российской, которая ожидает ее на территории Белоруссии. Переговоры состоятся в Гомельской области недалеко от украинско-белорусской границы. Подробности.

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