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Политика27 февраля 2022 16:27

Зеленский заявил, что не верит в успех российско-украинских переговоров в Белоруссии

Президент Украины заявил, что шанс на успех российско-украинских переговоров на Припяти «очень маленький»
Мария ПАВЛОВА
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Зеленский заявил, что не верит в успех российско-украинских переговоров на Припяти.

Зеленский заявил, что не верит в успех российско-украинских переговоров на Припяти.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в успех российско-украинских переговоров, которые должны состояться в Белоруссии на реке Припять неподалеку от украинско-белорусской границы. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram.

«Я не очень верю в результат этой встречи», - сказал Зеленский.

В то же время украинский президент заявил, что переговоры должны состояться, чтобы никто не смог в будущем упрекнуть его в неиспользовании шанса остановить военные действия.

«Пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс», - сказал Зеленский.

Напомним, что украинская делегация в воскресенье 27 февраля выехала в Белоруссию для участия в российско-украинских переговорах. Сообщалось, что такое решение украинская сторона, ранее отказывавшаяся проводить переговоры на белорусской территории, приняла после телефонного разговора Зеленского и Лукашенко. Подробности здесь на kp.ru.