Офис Зеленского подтвердил проведение встречи с делегацией России на украинско-белорусской границе

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Telegram о телефонном разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко, который состоялся в воскресенье 27 февраля. Зеленский подтвердил, что встреча украинской и российской делегаций для переговоров состоится недалеко от украинско-белоруской границы и что украинская делегация выехала в Белоруссию.

«Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять», - написал Зеленский.

По словам Зеленского, Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда украинской делегации к месту переговоров, собственно проведения переговоров и возвращения украинской делегации обратно все размещенные на территории Белоруссии самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле.

Ранее сообщалось, что делегация Украины выехала в Белоруссию для переговоров с российской стороной в воскресенье 27 февраля.

Такое решение было принято после телефонного разговора Зеленского и Лукашенко.

Также сообщалось, что российское Минобороны заявило о применении вооруженными силами Украины запрещенных боеприпасов, начиненных фосфором.

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