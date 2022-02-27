Президент Вучич заявил, что запланированный визит Патрушева в Сербию не состоится

Президент Сербии заявил об отмене визита Николая Патрушева в эту страну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил об отмене визита секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белград. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич подтвердил, что визит Николая Патрушева в Белград планировался, но заявил, что он не состоится.

«Господин Патрушев должен был приехать в Белград, об этом было уведомлено 10 дней назад. Этот визит был отменен, господин Патрушев не был и не приедет в Белград», - сказал Александар Вучич.

Президент Сербии также указал на недопустимость распространения фейковой информации, имея в виду сообщения некоторых СМИ о том, что Патрушев уже посетил Сербию тайно.

«Для тех, кто лжет и обманывает общественность, нет ничего святого, и не сомневайтесь, они продолжат», - заявил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не вступит в НАТО и не намерена вводить антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине.

Также Александар Вучич предостерег Россию и США от эскалации конфликта, заявив, что конфликт этих государств приведет к «почти полному коллапсу мира».