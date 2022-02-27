Минобороны РФ рассказало об уничтоженных в ходе спецоперации украинских военных объектах

В Минобороны России рассказали о пораженных украинских военных объектах. На фото: официальный представитель МО Игорь Конашенков, кадр из видео.

Российские военные с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины поражено более тысячи объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в воскресенье 27 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков. Трансляция брифинга, на котором выступил Конашенков, доступна здесь.

Представитель Минобороны заявил, что с начала военной операции российские вооруженные силы поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Он уточнил, что среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС.

Конашенков рассказал, что с начала спецоперации уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов.

В частности, в воскресенье 27 февраля российские военные уничтожили семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты три ударных беспилотника «Байрактар ТБ-22 под Черниговом.

Конашенков рассказал также о потерях российских войск в ходе спецоперации. Подробности здесь.

Официальный представитель Министерства обороны заявил, что украинские националистические формирования практикуют пытки захваченных в плен российских военных.

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