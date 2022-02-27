Минобороны сообщает о погибших и раненых российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель МО РФ заявил о потерях среди российских военнослужащих во время спецоперации на Украине. Фото: кадр из видео.

В Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые. Об том стало известно в воскресенье 27 февраля. О потерях среди российских военнослужащих рассказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков во время онлайн-брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

Конашенков отметил, что, выполняя боевые задачи, российские военные проявляют мужество и героизм.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", - сказал он.

Сообщается, что потери ВС России многократно меньше потерь, понесенных украинскими националистами.

"Наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - сообщил официальный представитель Минобороны.

Также Игорь Конашенков заявил о фактах пыток захваченных в плен российских военнослужащих со стороны украинских националистов и заверил, что все причастные к пыткам будут идентифицированы и понесут наказание. Подробности здесь.

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