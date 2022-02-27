В Минобороны заявили о пытках украинскими националистами российских военных

Официальный представитель МО РФ Конашенков заявил о фактах пыток российских военнослужащих со стороны украинских националистов. Фото: кадр из видео.

Минобороны РФ заявляет о применении украинскими националистами пыток и издевательств к захваченным в плен российским военным. Об этом в воскресенье 27 февраля заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков во время брифинга.

По словам Конашенкова, истязания, которыми подвергаются российские военнопленные, сопоставимы с теми, которые практиковали фашистские захватчики во время Великой Отеченственной. При этом Конашенков подчеркнул, что число захваченных националистами российских военных невелико.

«Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», - сказал он.

Игорь Конашенков заверил, что все причастные к истязаниям и пыткам будут идентифицированы, их ждет ответственность.

«Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами», - заявил Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что это касается не только непосредственных исполнителей, но и «руководителей киевского режима…, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими».

«Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», - резюмировал Конашенков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заявило о погибших и раненых в ходе спецоперации в Украине российских военных, подчеркнув, что их количество намного меньше, чем число погибших и раненых среди украинских националистических формирований.

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