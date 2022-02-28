Небензя заявил, что Запад не стремился урегулировать ситуацию на Украине в СБ ООН Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что западные страны в реальности не стремились на заседании Совета Безопасности Всемирной организации урегулировать ситуацию на Украине. Такое заявление он сделал по итогам заседания в СБ ООН.

- Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете, - сказал он. Его слова цитирует ТАСС.

Также постпред отметил, что попытки обойти позицию России в ООН противоречат основе Устава всемирной организации.

- Надо ... искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры, - добавил Небензя.

Ранее он заявлял, что если против России введут санкции из-за ситуации вокруг Украины, Москва ответит. Василий Небензя указал, что Соединенные Штаты и Евросоюз угрожают нашей стране санкциями "еще до того, как что-то произошло".