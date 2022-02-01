Небензя: Россия ответит в случае введения санкций из-за Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если против России введут санкции из-за ситуации вокруг Украины, Москва ответит. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопросы корреспондентов во время пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе Всемирной организации.

«Безусловно, мы ответим, а как мы этом сделаем, я вам пока не выдам», - сказал дипломат.

Василий Небензя указал, что Соединенные Штаты и Евросоюз угрожают нашей стране санкциями «еще до того, как что-то произошло».

«Парадокс состоит в том, что Украина не выполняет минские соглашения, однако за это наказывают Россию», - добавил глава российской дипмиссии при ООН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя говорил, что российских войск на границе с Украиной нет, поэтому Москва не понимает, откуда у Запада появились «данные» об их численности. Накануне американский постпред Линда Томас-Гринфилд заявила, что на границе якобы находятся свыше 100 тысяч российских военных.

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