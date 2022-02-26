Небензя: Националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит, стреляют в жилых кварталах

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая на заседании Совбеза ООН, постпред России при Всемирной организации Василий Небензя попытался объяснить членам СБ, что наша страна не ведет войну с Украиной и украинским народом, она проводит спец операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.

«Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», - подчеркнул он.

Российский дипломат рассказал, что «националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита», размещая в жилых кварталах позиции артиллерии и системы залпового огня.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины, призвав их не позволять использовать как живой щит своих жен, детей и стариков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, глава российского государства выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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