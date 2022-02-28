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Экономика27 февраля 2022 23:21

Евросоюз планирует заморозить половину резервов Банка России

По словам Борреля, это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Евросоюз планирует заморозить половину резервов Банка России

Евросоюз планирует заморозить половину резервов Банка России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД стран ЕС выступили за заморозку практически половины половины финансовых активов Центробанка России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции МИД 27 стран ЕС.

- (Приняты) важные ограничительные меры, которые парализуют активы ЦБ РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов регулятора будут заморожены... Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему, - сказал Боррель.

Накануне санкции были объявлены против крупнейших госбанков - Сбера и ВТБ. В течение месяца американские банки закроют им корреспондентские счета. После этого им ограничат проведение операций в долларах.

Также сообщалось, что санкции Европейского союза против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка вступили в силу 24 февраля. До этого они фигурируют в санкционном списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.