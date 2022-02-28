Евросоюз планирует заморозить половину резервов Банка России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД стран ЕС выступили за заморозку практически половины половины финансовых активов Центробанка России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции МИД 27 стран ЕС.

- (Приняты) важные ограничительные меры, которые парализуют активы ЦБ РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов регулятора будут заморожены... Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему, - сказал Боррель.

Накануне санкции были объявлены против крупнейших госбанков - Сбера и ВТБ. В течение месяца американские банки закроют им корреспондентские счета. После этого им ограничат проведение операций в долларах.

Также сообщалось, что санкции Европейского союза против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка вступили в силу 24 февраля. До этого они фигурируют в санкционном списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.