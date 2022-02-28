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Экономика27 февраля 2022 23:53

ЦБ РФ намерен запретить брокерам продавать российские ценные бумаги по поручениям иностранцев

Соответствующее предписание начнет действовать с утра понедельника, 28 февраля
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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ЦБ РФ намерен запретить брокерам продавать российские ценные бумаги по поручениям иностранцев

ЦБ РФ намерен запретить брокерам продавать российские ценные бумаги по поручениям иностранцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России намерен запретить российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Соответствующее предписание начнет действовать с утра понедельника, 28 февраля.

- ЦБ РФ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7:00 утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов" - иностранных юр- и физлиц на продажу ценных бумаг, - цитирует РБК документ, который подписан зампредом регулятора Филиппом Габунией.

В издании отмечают, что брокерам придётся направить ЦБ отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней с даты направления предписания.

Накануне Центробанк предписал брокерам приостановить на время короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке вплоть до отмены решения. Эта мера необходима для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, а также для ограничения волатильности и снижения рисков.