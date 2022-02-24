Центробанк вводит запрет коротких продаж на российском финансовом рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ в четверг, 24 февраля, предписал брокерам приостановить на время короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке вплоть до отмены решения. Об этом говорится в заявлении регулятора, где уточняется, что соответствующая мера сделана для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, а также для ограничения волатильности и снижения рисков.

«Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», - говорится в заявлении регулятор.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Банк России также принял решение о начале интервенции на валютном рынке, отметив, что такие меры приняты для стабилизации ситуацию на финансовом рынке. Регулятор также сообщил о наличии четких планов для любого сценария развития событий.

Незадолго до этого Московская биржа заявила о временной приостановке торгов на всех рынках. Такое решение было принято вскоре после открытия торгов, когда российский рынок акций, а также рубль упали до установленных Мосбиржей границ.