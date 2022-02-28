Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за вступление Украины в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за вступление Украины в состав Европейского союза (ЕС). Об этом она заявила в интервью телеканалу Euronews.

По ее словам, эта страна уже сейчас участвует в некоторых европейских процессах. в частности, речь идет об интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС.

- Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье, - заявила глава ЕК.

До этого Польша предлагала немедленно принять Украину в члены ЕС. Об этом заявлял президент страны Анджей Дуда. Он отметил, что Польша считает необходимым предоставить Украине членство в Евросоюзе экспресс-путем.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза. Соответствующее заявление политик сделал по итогам телефонных переговоров с европейским чиновником.