Захарова заявила, что у России есть друзья в мире Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть друзья в мире. В качестве примера она назвала Китай.

- Конечно, есть, - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, остались ли еще у России друзья. - Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай.

Напомним, накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратился к США. Он посоветовал Вашингтону задуматься над тем, кто на самом деле виноват в ситуации, которая сейчас происходит на Украине, опубликовав карикатуру на американские действия по данному вопросу.

Ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что обеспокоенность Москвы в сфере безопасности является оправданной.