В МИД КНР посоветовали США задуматься над виновниками событий на Украине Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь посоветовал Вашингтону задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины, опубликовав карикатуру на американские действия по данному вопросу.

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», - написал представитель внешнеполитического ведомства в Twitter, комментируя происходящее на Украине, добавив карикатурное изображение, на котором Дядя Сэм пытается потушить «пожар» бензином.

В МИД КНР посоветовали США задуматься над виновниками событий на Украине Фото: Twitter.com

Напомним, ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь назвал оправданной обеспокоенность Москвы в сфере безопасности. По его мнению, Украина должна «стать мостом между Западом и Восток», в то время как стала точкой конфронтации между мировыми державами.

В четверг, 24 февраля, российский президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.