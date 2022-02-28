Небензя заявил о развязывании информационной войны против России Фото: REUTERS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ОНН заявил, что против России активно ведется информационная война.

По его словам, это происходит в социальных сетях из-за проведения Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.

- Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов, - заявил Небензя. Трансляция с его выступлением опубликована в YouTube.

По словам дипломата, всего по украинским соцсетям сейчас гуляет порядка 1,2 миллиона подобных фейков.

Также Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации, назвал "враньем и фейками" заявления о том, что Вооруженные силы России на Украине якобы наносят удары ВС по мирным объектам – детсадам, больницам, школам.