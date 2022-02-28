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Политика28 февраля 2022 2:23

Депутат Рады Кива: Зеленский заранее знал о начале военной операции

Также он назвал президента Украины "преступником"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Депутат Рады Кива: Зеленский заранее знал о начале военной операции

Депутат Рады Кива: Зеленский заранее знал о начале военной операции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но при этом не стал вести переговоры.

- Зеленский - преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не стал использовал возможность решения ситуации путем переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть, - заявил депутат в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Накануне украинская оппозиция заявила, что выступает за скорейшее начало переговоров между Киевом и Москвой. По словам сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, партия сделает все, чтобы переговоры между сторонами начались. Также он добавил, что рассчитывает на закрепление за Украиной нейтрального статуса.