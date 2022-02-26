Украинская оппозиция призывает Киев и Москву к переговорам

Украинская оппозиция выступила за переговоры между Москвой и Киевом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская оппозиция выступает за скорейшее начало переговоров между Киевом и Москвой. Об этом заявил в субботу 26 февраля сопредседатель «Оппозиционной платформы-За жизнь» Юрий Бойко. Политик сказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Бойко, партия сделает все, чтобы переговоры между Киевом и Москвой начались. «Оппозиционная платформа-За жизнь» рассчитывает, что за Украиной будет закреплен нейтральный статус, уточнил Бойко.

«Потому что мы однозначно это поддерживали и поддерживаем, потому что в НАТО нас никто не зовет и сущность НАТО мы уже поняли. И однозначно мы будем настаивать, чтобы нейтральный статус страны был закреплен», - заявил Бойко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась вести переговоры с Москвой, поэтому проведение российской спецоперации, которое было приостановлено, возобновилось 26 февраля.

В то же время президент Турции Эрдоган заявил, что пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины, а президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров и заявляет, что готов принять делегации переговорщиков немедленно.

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