«Аэрофлот» останавливает полеты по сети европейских маршрутов с 28 февраля

«Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу Фото: Иван ВИСЛОВ

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил, что с понедельника, 28 февраля, на неопределенный срок приостанавливает все рейсы в Европу. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте.

«В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, «Аэрофлот» приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, накануне, 27 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе объявила, что Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных: «Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией». Теперь они, по ее словам, «не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС».

Напомним, сейчас в целях безопасности также запрещены полеты гражданских самолетов над Украиной, частью России и Белоруссии, десять аэропортов на юге нашей страны не принимают рейсы до 2 марта.

«Комсомолка» разбиралась, как авиационные санкции и закрытие воздушного пространства отразятся на пассажирах.