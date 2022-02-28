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Политика28 февраля 2022 3:07

Глава Еврокомиссии признала, что европейцам придется заплатить "цену войны" за меры против России

Также она добавила, что союз очень солидарен с Украиной
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Глава Еврокомиссии признала, что европейцам придется заплатить "цену войны" за меры против России

Глава Еврокомиссии признала, что европейцам придется заплатить "цену войны" за меры против России

Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы пострадают из-за мер, которые вводятся против России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Euronews в ответ на вопрос "как далеко зайдет солидарность с Украиной", ведь Европе "вероятно, придется заплатить цену за данные ограничения".

- Да, мы знаем, что у каждой войны своя цена, и мы очень солидарны с Украиной, - заявила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР, направленные российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого Путин объявил о военной операции в Донбассе.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ОНН заявлял, что против России активно ведется информационная война. По его словам, это происходит в социальных сетях из-за проведения Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.