Иностранные журналисты при МИД России смогут работать в РФ без учета в реестре работников

Журналисты из других стран при МИД России смогут работать в РФ без учета в реестре работников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщил, что иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел России, учителя и артисты смогут работать в РФ без внесения в реестр трудовых мигрантов.

- Для отдельных категорий иностранных граждан предусмотрена возможность осуществлять трудовую деятельность без включения в реестр работников - это журналисты, аккредитованные при МИД России, люди, осуществляющие монтажные работы, гастрольную деятельность, творческую, просветительскую либо педагогическую детальность, — приводит слова специалиста ТАСС.

Также люди, признанные беженцами в РФ, смогут работать в любом регионе страны.

Напомним, МВД России предлагает высылать мигрантов из страны за вождение в нетрезвом виде и коррупционные правонарушения. Ведомство подготовило законопроект, согласно которому действующие сейчас меры административного принуждения в виде административного выдворения и депортации объединяются в одно понятие «высылка за пределы России». Вождение в состоянии алкогольного опьянения и коррупция будут определены как «грубые» правонарушения. Кроме того, высылать мигрантов можно будет за правонарушения экстремистской и террористической направленности, в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах. Для реализации положений документа будут вноситься изменения в некоторые законодательные акты, в том числе КоАП.