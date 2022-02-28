РСТ: Российских туристов вывезут из Европы через Ближний Восток и Турцию

Туристов из России вывезут из Европы через Ближний Восток и Турцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что российских туристов будут вывозить из европейских стран, закрывших воздушное пространство для РФ, через Ближний Восток и Турцию.

По его словам, сейчас группы туристов из России находятся в Венгрии, Португалии, Великобритании, Словении и Австрии.

- Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны, — приводит слова Горина РИА Новости.

Ранее Европейский союз официально закрыл все свое воздушное пространство для России с 28 февраля 2022 года. Теперь воздушным судам российских перевозчиков запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией Союза. Как долго будет действовать данное ограничение, пока неизвестно. Причиной стала военная операция России на Украине.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».