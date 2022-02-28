Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Даниил Медведев Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев занял первую строчку в рейтинге АТР, обойдя сербского спортсмена Новака Джоковича. Об этом сообщил «КП-Спорт».

У россиянина на счету 8615 очков, у Джоковича — 8465 очков. Тройку лидеров замыкает Александр Зайцев из Германии — 7515.

Кроме того, в первую десятку входит россиянин Андрей Рублев, занимающий шестое место с 5000 очков. Ранее он занимал седьмое место.

В сентябре 2021 года Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open-2021). В финале наш спортсмен вырвал победу у первой ракетки мира Новака Джоковича. Финальный матч длился более двух часов и завершился победой Медведева (второй номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. За всю игру россиянин совершил 16 эйсов, а также допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.