Ватикан заявил о готовности способствовать диалогу между Россией и Украиной

Пьетро Паролин Фото: REUTERS

Ватикан готов содействовать диалогу между Россией и Украиной, так как переговоры – это единственный разумный и конструктивный способ урегулирования разногласий. Об этом заявил в интервью газете La Repubblica госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.

По его словам, именно такой позиции придерживается Папа Римский

"Я убежден, что все еще есть возможность для переговоров. Никогда не поздно, потому что единственный разумный и конструктивный способ урегулирования разногласий - это диалог, как не устает повторять Франциск", - подчеркнул Пьетро Паролин.

Он подчеркнул, что Ватикан внимательно следит за событиями в Украине и "всегда готов помочь сторонам вновь встать на путь диалога".

Как ранее писал сайт kp.ru, переговоры России и Украины, которые должны были состояться еще в воскресенье, 27 февраля, в Гомельской области Беларуси, все еще не начались. По информации политолога, главы Круглого стола демократических сил Юрия Воскресеского, причина в том, что делегация Украины приняла решение въехать в Беларусь через Польшу.

Напомним, Папа Римский Франциск в нарушение дипломатического протокола посетил посольство России в Ватикане, чтобы выразить свою озабоченность происходящим на Украине. Согласно имеющейся информации, понтифик призвал стороны конфликта к диалогу, а всех верующих – к молитве о мире.