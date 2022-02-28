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Политика28 февраля 2022 7:23

Мединский заявил, что приезд делегации Украины на переговоры начнутся в полдень

Представители России готовы к началу диалога сразу после прибытия украинской стороны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Мединский

Владимир Мединский

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинская делегация должна прибыть на переговоры в белорусский Гомель в течение полутора-двух часов заявил ТАСС глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в понедельник, 28 февраля 2022 года. Это соответствует 12 часам по московскому времени.

"Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут, - подчеркнул Мединский. - Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия".

Как ранее писал сайт kp.ru, делегация из Украины приняла решение ехать через Польшу. Все дело в том, что они побоялись поехать напрямую в Гомель, так как там шли боевые действия и они могли бы стать жертвой случайного снаряда или же действий территориальной обороны.

Напомним, министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о полной готовности площадки для переговоров России и Украины. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что переговоры начнутся, когда все делегации прибудут к месту встречи.