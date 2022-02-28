МИД Белоруссии сообщил о полной готовности площадки для переговоров России и Украины

В Белоруссии сообщили о готовности площадки для переговоров России и Украины Фото: МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о полной готовности площадки для переговоров России и Украины.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что переговоры начнутся, когда все делегации прибудут к месту встречи.

- Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций, — написал он в Twitter.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».