Цена газа в Европе превысила $1450 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила $1450 за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость газа в Европе на открытии торгов в понедельник, 28 февраля, превысила $1 450 за 1 тысячу кубометров. Об этом гласят данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в апреле выросла до 1 454 долларов за 1 тысячу кубометров, или 126 евро за МВт·ч. Рост стоимость голубого топлива составил 35 процентов.

Напомним, компания «Газпром» поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал представитель корпорации Сергей Куприянов, уточнив, что заявки потребителей в Европе на транзит голубого топлива через Украину на воскресенье, 27 февраля, составляют 107,5 миллионов кубометров. Отмечается, что данный объем практически равен поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину, который составлял около 109,5 миллионов кубометров в сутки.