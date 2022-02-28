В Центробанке сообщили о рекордном росте наличных в обращении в России

В Центробанке сообщили о рекордном росте наличных в обращении Фото: Анастасия Осипова

Центральный банк России сообщил о рекордном росте объема наличных в обращении в России на 1,4 трлн рублей.

Накануне стало известно, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Это девятое подряд повышение ставки с марта прошлого года и самое существенное за все это время.

Ранее регулятор сообщил, что у Банка России есть все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

"Российская банковская система является стабильной, обладает достаточным запасом капитала и ликвидности для бесперебойной работы при любой ситуации", - заявили в ЦБ РФ.

Как ранее писал kp.ru, Банк России сообщил о принятии мер поддержки финансового сектора. В частности, регулятор дал финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022