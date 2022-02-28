Лидер Бразилии заявил, что судьбу Украины решает комик, избранный президентом

Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Судьбу украинского народа определяет комик, которого избрали президентом, заявил во время брифинга лидер Бразилии Жаир Болсонару. Его словам приводит в понедельник, 28 февраля 2022 года, портал G1.

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации", - подчеркнул Болсонару.

Президент Бразилии также добавил, что намерен высказать свое мнение по этому вопросу при выступлении в Организации объединенных наций. Болсонару уточнил, что Бразилия не будет голосовать за принятие резолюции, осуждающей президента России Владимира Путина в связи с проведением российской военной операции на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но при этом не стал вести переговоры.