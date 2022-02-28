Региональный провайдер в Казахстане отключил вещание российских телеканалов из-за Украины

Казахский провайдер прекратил вещание российских телеканалов из-за несогласия с их позицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания "Ремстройсервис", выступающая провайдером в по интернету и телевещанию в Карагандинской области Казахстана, отключила вещание российских телеканалов. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала компании.

"По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24", - проинформировали клиентов в компании, призвав отнестись к такому решению с пониманием.

Соответствующее решение "Ремстройсервис" объяснил тем, что не согласен с позицией российских средств массовой информации по освещению ситуации на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на территории Украины. Речь идет об изданиях РБК, "Звезда" и Sputnik. Ранее редакции этих СМИ обратились в Роскомнадзор и сообщили об ограничении администрацией YouTube доступа к русскоязычным каналам на Украине.