Шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта 2022 года началась в России

В России началась шестидневная рабочая неделя Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В России началась шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта.

Согласно производственному календарю, 5 марта, суббота, будет сокращенным рабочим днем. Выходные в честь Международного женского дня продлятся три дня: россияне будут отдыхать 6, 7 и 8 марта.

При этом следующая рабочая неделя будет трехдневной.

Напомним, более 60 % россиян ежегодно отмечают эти гендерные праздники. Однако есть и те - 6% мужчин и 3% женщин – кто считает, что устарели и их надо отменить. В топ подарков, которые хотели бы получить мужчины, вошли деньги, парфюм и часы. Далее идут модный гаджет и подарочный сертификат маркетплейса. Среди других вариантов - дорогой алкоголь, книги и даже … золотую печатку. Не нужны подарки лишь 16% мужчин, еще 2% уверены: главное - внимание. При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам парфюм, носки, платки и белье, а также деньги. А вот 12% вовсе не хотят ничего презентовать, еще 2% - прислушивается к желанию мужчины.