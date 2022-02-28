Кремль анонсировал зеркальный ответ на запрет полетов российских авиакомпаний

Кремль анонсировал зеркальный ответ на запрет на полеты российских авиакомпаний Фото: Иван ВИСЛОВ

Решение Европейского союза о закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний не останется без ответа. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва ответит зеркально, однако, руководствуясь принципом взаимности, будет также смотреть и на свои интересы.

«Разумеется, здесь будут ответы, руководящим принципом будет принцип взаимности. И конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы», - заявил представитель Кремля, комментируя, ответит ли Москва на запрет отечественным авиакомпаниям заходить в небо Европейского союза.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине министры иностранных дел Европейского союза приняли решение о закрытии неба для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не может приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.