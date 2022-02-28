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Политика28 февраля 2022 10:27

Песков заявил, что у россиян болят сердца за события на Украине

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Минобороны России делает все возможное для обеспечения безопасности мирных жителей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

У многих россиян на Украине есть родственники, друзья и знакомые, и конечно у всех болят сердца за то, что с ними происходит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 28 февраля 2022 года.

"Не только в администрации президента, а во всей России у, наверное, подавляющего количества населения, есть друзья, родственники, близкие, далекие, которые живут на Украине, - уточнил официальный представитель Кремля. - Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны России делает все возможное для обеспечения безопасности мирных жителей.

По его словам, украинцы "очень часто действительно становятся заложниками" националистов, которые используют их в качестве "живого щита".

Как ранее писал сайт kp.ru, мирные жители, которые сейчас находятся в Киеве могут беспрепятственно покинуть город по трассе на Васильков. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник, 28 февраля 2022 года.