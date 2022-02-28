Минобороны РФ проинформировало мирных жителей об открытии безопасного пути из Киева

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Мирные жители, которые сейчас находятся в Киеве могут беспрепятственно покинуть город по трассе на Васильков. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник, 28 февраля 2022 года.

"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков, - уточнил Конашенков. - Данное направление открыто и безопасно".

Представитель Минобороны подчеркнул, что разместившие вооружение в жилых кварталах националисты используют население Киева в качестве "живого щита", и этому содействуют украинские власти, которые объявили "комендантский час" и призывают людей не покидать дома.

"Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы", - констатировал Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны России заявило о фактах использования украинскими националистическими силами мирных жителей города Мариуполь в качестве "живого щита". Об этом в воскресенье 27 февраля рассказал во время брифинга Игорь Конашенков.

Напомним, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, националисты, прикрываясь жителями Киева, начали массовое применение 122-ти миллиметровых снарядов к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" советского производства, которые начинены фосфором.