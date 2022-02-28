МИД Германии заявил, что речь о полном отключении России от SWIFT не идет Фото: REUTERS

Речь о полном отключении России от международной межбанковской платёжной системы SWIFT не идет. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделали в Министерстве иностранных дел Германии, отметив, что сохраняются возможности транзакций не только для оплаты поставок энергоносителей.

«Мы приняли меры, составили список банков. В том, что касается соглашения SWIFT... отключение от этой системы будет значить, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это звучит незначительно, не сможет сделать перевод», - заявил глава ведомства Анналена Бербок.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран объединения согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Кроме того, новые санкционные меры Европейского союза в отношении Москвы заморозят примерно половину финансовых резервов России.