Боррель: Главы МИД 27 стран ЕС согласовали отключение нескольких российских банков от SWIFT Фото: REUTERS

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Об этом 27 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

- Мы исключаем определенное количество российских банков из SWIFT, - объявил журналистам он, комментируя итоги виртуальной встречи министров.

Теперь данное решение должно в скором времени быть опубликовано в Официальном журнале ЕС. Сразу после этого оно после чего вступит в силу.

Также он добавил, что новые санкции ЕС в отношении РФ заморозят примерно половину финансовых резервов России.

Также Боррель добавил, что главы МИД ЕС приняли решение закрыть для российских самолетов небо Европейского союза. Данное решение означает, что ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.