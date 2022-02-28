Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика28 февраля 2022 11:14

Минфин РФ объявил о планах по масштабной амнистии капиталов в стране

При необходимости ведомство примет меры по докапитализации банков.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минфин РФ объявил о планах по масштабной амнистии капиталов в стране

Минфин РФ объявил о планах по масштабной амнистии капиталов в стране

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России подготовило предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в стране. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал глава ведомства Антон Силуанов на совещании в правительстве.

«Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом», - заявил министр финансов, отметив, что правительство и Центробанк РФ предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в России, такие как повышение ключевой ставки, а также решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами.

Силуанов отметил, что российские власти следят за ситуацией на финансовых рынках и при необходимости примут меры по докапитализации банков.

Как писал сайт kp.ru, Силуанов также заявил, что государство исполнит все социальные обязательства перед россиянами и все запланированные расходы бюджета будут исполнены.