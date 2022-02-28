Сайты российских СМИ подверглись атаке группировки Anonymous

В редакциях отметили, что на порталах была размещена информация не соответствующая действительности Фото: REUTERS

Сайты крупнейших российских СМИ подверглись массовой атаке со стороны хакерской группировки Anonymous. Так, злоумышленники взломали сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий "Коммерсантъ", "Известия", "Фонтанка", "Мел", "Forbes" и другие. На каждом из сервисов они разместили одинаковую, заведомо ложную информацию.

"Все последние дни сайт агентства ТАСС находился под постоянными массированными хакерскими атаками. Сегодня злоумышленникам удалось преодолеть защиту. В настоящее время ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта ТАСС", - прокомментировали в Департамент корпоративных коммуникаций агентства ТАСС.

В редакциях отметили, что на порталах была размещена информация не соответствующая действительности.

Ранее сообщалось, что группировка хакеров Anonymous объявила "кибервойну" России и официально взяла на себя ответственность за компьютерную атаку на сайт российского телеканала RT.

- Anonymous официально объявляет войну России, - сказано в заявлении участников группировки взломщиков в Twitter. Также хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.