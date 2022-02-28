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Политика28 февраля 2022 12:37

Белый дом заявил, что список российских банков для отключения от системы SWIFT еще прорабатывается

Первыми рассматриваются уже попавшие под санкции банки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Белый дом заявил, что список российских банков для отключения от системы SWIFT еще прорабатывается

Белый дом заявил, что список российских банков для отключения от системы SWIFT еще прорабатывается

Фото: REUTERS

Список российских банков для отключения от международной межбанковской платёжной системы SWIFT еще прорабатывается. Об этом сообщили в Белом доме.

«Мы остаемся в близкой коммуникации с Евросоюзом, чтобы сформировать список банков. Первыми рассматриваются уже попавшие под санкции», - сказали в администрации американского президента.

Как отметил чиновник, первыми рассматриваются уже попавшие под санкции банки, указав на то, что конечный список определит Европейский союз.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран - членов объединения согласовали отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, ранее включенных в санкционных список. Кроме того, новые ограничительные меры Европейского союза в отношении Москвы заморозят около половины финансовых резервов России.