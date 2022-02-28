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Политика28 февраля 2022 12:54

Боррель назвал "первым шагом" начало переговоров России и Украины

Глава Евродипломатии подчеркнул, что поддерживает встречу в Белоруссии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил факт начала переговоров делегаций России и Украины на территории Белоруссии, назвав это "первым шагом".

"Это первый шаг. Мы поддерживаем эту встречу", - подчеркнул глава Евродипломатии, комментируя информацию журналистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва и Киев приступили к своим первым переговорам с начала военной операции на Украине. Встреча делегаций проходит на территории Гомельской области Белоруссии.

Российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский. Его назначение руководителем делегации на переговорах РФ и Украины объясняется его деловыми качествами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Мединский не только обладает необходимыми деловыми качествами, но и является представителем РФ очень высокого уровня, так как у него "говорящая должность".