Боррель назвал "первым шагом" начало переговоров России и Украины

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил факт начала переговоров делегаций России и Украины на территории Белоруссии, назвав это "первым шагом".

"Это первый шаг. Мы поддерживаем эту встречу", - подчеркнул глава Евродипломатии, комментируя информацию журналистов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва и Киев приступили к своим первым переговорам с начала военной операции на Украине. Встреча делегаций проходит на территории Гомельской области Белоруссии.

Российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский. Его назначение руководителем делегации на переговорах РФ и Украины объясняется его деловыми качествами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Мединский не только обладает необходимыми деловыми качествами, но и является представителем РФ очень высокого уровня, так как у него "говорящая должность".