РФ заявила протест послу Канады из-за враждебных акций у посольства России в Оттаве

Демонстрация в Торонто Фото: REUTERS

Посол Канады в России Элисон Леклер вызвана в МИД России, где дипломату заявлен решительный протест в связи с "враждебными акциями агрессивных элементов" у посольства России в Оттаве, а также рядом с российскими генеральными консульствами в Монреале и Торонто. Об этом сообщает внешнеполитической ведомство РФ на своем сайте.

"Главе канадской дипмиссии передано требование Российской стороны незамедлительно принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащей безопасности сотрудников и членов семей российских диппредставительств в соответствии с международными обязательствами Канады", - говорится в сообщении.

Леклер официально уведомили, что, если требования по обеспечению безопасности российских дипломатов не будут выполнены, страна оставляет за собой право на ответные действия.

Как ранее писал сайт kp.ru, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и его заместитель Кристя Фриланд призвали отключить Россию от системы межбанковских сообщений SWIFT. Трюдо заявил, что российская спецоперация "не останется безнаказанной".

Напомним, власти Канады приняли решение о введении дополнительных санкций против России из-за ситуации на Украине. В частности, ограничения коснулись российских депутатов и организаций, в числе которых оказался Сбербанк, Газпром и РЖД.