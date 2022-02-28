Лидер итальянской партии «Лига» Сальвини сравнил поставки оружия Украине с подливанием бензина в огонь

Итальянский политик заявил о недопустимости "подливать бензин в огонь" поставками оружия в Украину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итальянский политик Маттео Сальвини назвал поставки оружия на Украину «подливанием в огонь бензина».

Сальвини заявил, что необходимо сделать все, чтобы остановить войну и отметил, что Италия готова принять украинских беженцев, если им будут предоставлены гуманитарные коридоры.

«Необходимо сделать все, чтобы остановить войну, ракеты, бомбы, спасти женщин и детей. Мы уже несколько дней ведем работу над открытием гуманитарных коридоров. Италия будет для них вторым домом», - цитирует политика РИА Новости.

Маттео Сальвини отметил, что разговор о вступлении Украины в ЕС и НАТО целесообразно вести только, когда будет завершен вооруженных конфликт. Он предложил подумать над вопросом, нужно ли отвечать на бомбы бомбами.

«Нужно задаться вопросом, можно ли отвечать на бомбы бомбами, кровью на кровь… Когда идет пожар, бензин в огонь не подливают, его нужно накрыть, его гасят водой», - сказал Маттео Сальвини.

Ранее сообщалось, что Германия одобрила поставки оружия Киеву.

В то же время Швейцария запретила въезд пятерым крупным российским бизнесменам, их имена не разглашаются.

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