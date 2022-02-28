Швейцария запретила въезд пяти российским «олигархам»

Швейцария заявила о закрытии въезда в страну для пяти "российских олигархов". Фото: pixabay.com

Швейцария не пустит в страну пятерых крупных российских бизнесменов. Такое решение было принято на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В понедельник 28 февраля об этом сообщила министр юстиции и полиции Швейцарии Карина Келлер-Суттер.

«Федеральный совет также ввел запрет на въезд для российских олигархов, близких к президенту России Путину», -цитирует Келлер-Суттер РИА Новости.

Министр уточнила, что в списке «российских олигархов» пять человек, но не назвала их имена, сославшись на соображения конфеденциальности.

Ранее сообщалось, что Вашингтон издаст лицензии, смягчающие эффект антироссийских санкций на экономику США.

28 февраля президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, на повестке дня противостояние западным санкциям. Подробности.

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